Berlusconi, prima notte in ospedale: atteso bollettino in mattinata (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – E' trascorsa senza particolari novità la prima notte in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalla mattinata di ieri in terapia intensiva cardiotoracica all'ospedale San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma è atteso per la mattinata il bollettino medico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e lo stato di salute dell'ex premier. L'articolo proviene da Italia Sera.

