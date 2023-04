Berlusconi, prima notte in ospedale: atteso bollettino in mattinata (Di giovedì 6 aprile 2023) E’ trascorsa senza particolari novità la prima notte in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalla mattinata di ieri in terapia intensiva cardiotoracica all’ospedale San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma è atteso per la mattinata il bollettino medico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e lo stato di salute dell’ex premier. “notte tranquilla, le condizioni sono stabili” ha detto ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. “Il presidente Berlusconi ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) E’ trascorsa senza particolari novità lainper Silvio. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalladi ieri in terapia intensiva cardiotoracica all’San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma èper lailmedico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e lo stato di salute dell’ex premier. “tranquilla, le condizioni sono stabili” ha detto ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. “Il presidenteha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Silvio #Berlusconi, ricoverato di nuovo al San Raffaele. Lo aspetti… - AntonellaNapoli : Premessso che non sono fan di #Berlusconi, lo sciame di odio, di battute disgustose dietro il #Berlusca in tendenza… - UnoFRAtanti : La settimana scorsa per Papa Francesco, oggi per Silvio Berlusconi... Leggere commenti che sperano nella morte di u… - infoitsalute : Berlusconi, prima notte in ospedale: atteso bollettino in mattinata - paynethetic : RT @epidamno: Secondo voi la Mediaset ce l'ha un protocollo tipo la BBC per quando morirà #Berlusconi? Tipo partire da ore prima a metter… -