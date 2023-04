Berlusconi, polmonite conseguenza di una leucemia? Il capogruppo di Fi Paolo Barelli: Non ci risulta (Di giovedì 6 aprile 2023) “Non posso entrare in merito cosi’ specifico. Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ospite di “Non Stop News” su Rtl 102.5 parlando delle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri all’ospedale San Raffaele di Milano, e dei rumors sulla sua presunta leucemia. “Tutto il mondo e’ preoccupato per Berlusconi, che lascia il segno della sua attivita’. Oggi ci sara’ un bollettino medico che mi auguro dia sollievo. E’ molto vicino alla sua famiglia”, ha aggiunto Barelli. “Pensa a Forza Italia e al futuro del Paese”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) “Non posso entrare in merito cosi’ specifico. Non miquello che dicono sulla”. Lo ha detto ildi Forza Italia alla Camera,, ospite di “Non Stop News” su Rtl 102.5 parlando delle condizioni di Silvio, ricoverato da ieri all’ospedale San Raffaele di Milano, e dei rumors sulla sua presunta. “Tutto il mondo e’ preoccupato per, che lascia il segno della sua attivita’. Oggi ci sara’ un bollettino medico che mi auguro dia sollievo. E’ molto vicino alla sua famiglia”, ha aggiunto. “Pensa a Forza Italia e al futuro del Paese”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

