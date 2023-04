Berlusconi non molla. E telefona ai vertici di Forza Italia: massimo impegno, il Paese ha bisogno di noi (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi non molla. E con una telefonata al numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, dal suo letto d’ospedale del San Raffaele dove, da ieri, si trova ricoverato per problemi respiratori legati ad una recidiva di polmonite, l’ex-premier e leader del partito azzurro scuote i suoi: “massimo impegno, il Paese ha bisogno di noi”. Una telefonata piovuta a sorpresa, questa mattina, sul clima di forte preoccupazione per la sua salute e sulle notizie incontrollate che si rincorrono in queste ore. Berlusconi ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia, Tajani, e ha parlato con il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, con il vice ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvionon. E con unata al numero due di, Antonio Tajani, dal suo letto d’ospedale del San Raffaele dove, da ieri, si trova ricoverato per problemi respiratori legati ad una recidiva di polmonite, l’ex-premier e leader del partito azzurro scuote i suoi: “, ilhadi noi”. Unata piovuta a sorpresa, questa mattina, sul clima di forte preoccupazione per la sua salute e sulle notizie incontrollate che si rincorrono in queste ore.hato al coordinatore nazionale di, Tajani, e ha parlato con il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, con il vice ...

