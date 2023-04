Berlusconi malato di leucemia E’ sottoposto a chemioterapia

(Di giovedì 6 aprile 2023) Silvioè vigile e sta seguendo le terapie all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverato in terapia intensiva dal 5 aprile. La situazione rimane complessa. L’ex premier ha cominciato laper combattere una forma diche lo ha colpito, alla quale sarebbe seguita una polmonite, e che lo ha costretto al ricovero. La prima somministrazione è avvenuta il 5 aprile. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili. Silvio. Foto Ansa/Matteo Corner, il bollettino di Zangrillo Nel bollettino medico, il primo emesso da dopo il ricovero del 5 aprile, firmato dal professor Alberto Zangrillo si spiega che il leader azzurro è affetto damielomonocitica cronica. “La strategia terapeutica in atto – si spiega nel ...

Con Silvioricoverato in terapia intensiva, spuntano le previsioni sul futuro di Forza Italia. Il ... "Leucemia,da tempo". Cav, il bollettino di Zangrillo: novità dirompentiCon lui anche Marcello Dell'Utri insieme al presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, a fare visita a Silvioall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'ex premier è ricoverato da ieri. ...Così recita una nota di Forza Italia diffusa in mattinata: "Il presidente Silvio, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha parlato con il ...

Berlusconi ricoverato, il bollettino: malato di leucemia mielomonocitica cronica. LIVE Sky Tg24

"Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica ...“Io ho avuto mia moglie malata di leucemia, non cronica ... quindi credo che sia in una condizione critica” ha commentato parlando di Berlusconi. “Prima di tutto il pensiero va a lui e ai suoi ...