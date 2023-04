Berlusconi, l?eredità politica a Fascina e la guida del partito a Tajani: le due mosse per il futuro (Di giovedì 6 aprile 2023) Come al solito, anche da un letto in terapia intensiva, Silvio Berlusconi è più avanti di tutti. Ha inventato, ma non all?ultimo momento visto che la leucemia cronica già... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 aprile 2023) Come al solito, anche da un letto in terapia intensiva, Silvioè più avanti di tutti. Ha inventato, ma non all?ultimo momento visto che la leucemia cronica già...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cristian_FF_79 : RT @NunquamDeorsum: Corrias, De Angelis, Gruber… con quel sorriso beffardo su Berlusconi. Come Calenda, questi sono come quei personaggi ch… - E__Io__Pago : RT @vinciclapton: @ultimora_pol Aspettasse almeno che Berlusconi muoia prima di cercare di prenderne l’eredità politica - infoitsalute : Berlusconi, l’eredità politica a Fascina e la guida del partito a Tajani - Noninfluente : RT @NunquamDeorsum: Corrias, De Angelis, Gruber… con quel sorriso beffardo su Berlusconi. Come Calenda, questi sono come quei personaggi ch… - simonettatoma10 : Ha rovinato due o tre generazioni -