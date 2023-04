Berlusconi | la nota di Zangrillo | ' Infezione polmonare e leucemia mielomonocitica cronica'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Nota #FI: 'Il presidente Silvio #Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio… - repubblica : La nota di FI: 'Berlusconi ha telefonato ai vertici del partito, dicendo 'Paese ha bisogno di noi'' - Agenzia_Ansa : Telefonata stamattina Berlusconi-vertici Fi. 'Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno… - Scorpioncino98 : RT @dariodangelo91: ?????? Nota #ForzaItalia: 'Il presidente Silvio #Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Fo… - paoloigna1 : Il quadro clinico #Berlusconi -

Fino al primissimo pomeriggio erano queste le notizie più aggiornate sulle condizioni di salute di Silvio. Notizie ufficiose, e comunque non provenienti da fonti ospedaliere.Ora ...... continua la. Intanto i figli di, Marina e Luigi, e il fratello Paolo, hanno lasciato l'ospedale, dove si sono trattenuti un paio d'ore. La telefonata a Barelli: 'Sta reagendo alle ...'Il presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare', si legge infatti in unadel San Raffaele firmata dallo stesso Zangrillo e ...

La telefonata: “Il Paese ha bisogno di noi” – In una nota diffusa da Forza Italia si legge: “Berlusconi ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera ...Ieri è stato reso noto il bollettino medico sulle condizioni cliniche dell'ex premier che ha confermato le indiscrezioni sulla situazione clinica, che resta delicata. Berlusconi è comunque vigile, ...