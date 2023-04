Berlusconi, iniziata la chemioterapia (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che l’ha costretto al ricovero di ieri presso l’ospedale San Raffaele. È quanto si apprende da fonti Ansa che sottolineano come la prima somministrazione sarebbe avvenuta già ieri dopo il ricovero. “Il presidente c'è” ha comunicato Maurizio Gasparri da Palazzo Madama “e il solo fatto che lui abbia pensato di dover comunicare rende lo spirito del personaggio, e a me commuove. Per il resto, vedremo.” Dopo una notte “trascorsa serenamente”, le condizioni di Berlusconi sarebbero stabili. Leggi su panorama (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvioha iniziato laper combattere una forma di leucemia che l’ha costretto al ricovero di ieri presso l’ospedale San Raffaele. È quanto si apprende da fonti Ansa che sottolineano come la prima somministrazione sarebbe avvenuta già ieri dopo il ricovero. “Il presidente c'è” ha comunicato Maurizio Gasparri da Palazzo Madama “e il solo fatto che lui abbia pensato di dover comunicare rende lo spirito del personaggio, e a me commuove. Per il resto, vedremo.” Dopo una notte “trascorsa serenamente”, le condizioni disarebbero stabili.

