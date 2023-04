Berlusconi, iniziata chemioterapia per combattere forma di leucemia (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele. Lo riporta l’ANSA citando fonti qualificate. La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvioha iniziato laperunadiche lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele. Lo riporta l’ANSA citando fonti qualificate. La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

