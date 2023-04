Berlusconi in una situazione “complessa ma stabile” | il quadro clinico dopo la prima notte in terapia intensiva L’ipotesi | “È leucemia”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Unama” per Silvio, che è “sempre vigile” mentre i medici stanno provando a ristabilire una corretta ossigenazione del sangue per alleviare lo stress del sistema cardiovascolare e respiratorio. È questo iltracciatoladi ricovero da ambienti vicini all’ex presidente del Consiglio, assistito all’ospedale San Raffaele incardio-toraco-vascolareaver accusato affanno respiratorio dall’alba di mercoledì. Il problema ai polmoni sarebbe la conseguenza di una “malattia del sangue”, probabilmente una. Le analisi svolte dall’equipe, coordinata dal suo medico personale Alberto Zangrillo, hanno ...

è stato sottoposto aserie di controlli e poi trattenuto per un affanno respiratorio, si sospettapolmonite che potrebbe essere la conseguenza dileucemia. Ma queste per adesso ...è stato sottoposto aserie di controlli e poi trattenuto per un affanno respiratorio, si sospettapolmonite che potrebbe essere la conseguenza dileucemia. Ma queste per adesso ...A sera, la doccia fredda con l'apertura di Dagospia: 'Silvioè in gravissime condizioni: hapolmonite bilaterale acuta che gli causa crisi respiratorie'. Notizia che però, almeno fin ...

Berlusconi ricoverato: al San Raffaele Fascina, i figli e il fratello Paolo - la Repubblica la Repubblica

Una situazione “complessa ma stabile” per Silvio Berlusconi, che è “sempre vigile” mentre i medici stanno provando a ristabilire una corretta ossigenazione del sangue per alleviare lo stress del ...06 APR - La situazione rimane complessa ma stabile per Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele. La notte è trascorsa senza novità, l'ex premier è sempre vigile. Lo si apprende in ...