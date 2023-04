Berlusconi in terapia intensiva per un'infezione polmonare (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, è appena andato via dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il manager ha spiegato ai giornalisti che Silvio Berlusconi “stava dormendo. C'è preoccupazione, ma siamo più ottimisti. L'ho visto molto meglio". Il primo bollettino medico Secondo primo bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri: "Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare". "L'evento infettivo - continua la nota - si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, è appena andato via dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il manager ha spiegato ai giornalisti che Silvio“stava dormendo. C'è preoccupazione, ma siamo più ottimisti. L'ho visto molto meglio". Il primo bollettino medico Secondo primo bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri: "è attualmente ricoverato inper la cura di un'polmonare". "L'evento infettivo - continua la nota - si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la ...

