Berlusconi in terapia intensiva, è psicodramma tra i peones di Forza Italia (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi è da ieri mattina ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano dove si è recato verso mezzogiorno con i sintomi di una probabile infezione polmonare. Possono vederlo soltanto i figli e la “moglie” Marta Fascina, ma nel pomeriggio di ieri è arrivata in ospedale anche la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, accompagnata dal fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi. Le due parlamentari forziste, è risaputo, non si sopportano. Ed è stata proprio la Fascina a ridimensionare il ruolo della Ronzulli, rimasta presidente dei senatori di Forza Italia, ma “sollevata” dall’incarico di coordinatrice regionale della Lombardia, in un giro di vite ufficialmente attribuito a Berlusconi, ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvioè da ieri mattina ricoverato inall’ospedale San Raffaele di Milano dove si è recato verso mezzogiorno con i sintomi di una probabile infezione polmonare. Possono vederlo soltanto i figli e la “moglie” Marta Fascina, ma nel pomeriggio di ieri è arrivata in ospedale anche la presidente dei senatori diLicia Ronzulli, accompagnata dal fratello del Cavaliere, Paolo. Le due parlamentari forziste, è risaputo, non si sopportano. Ed è stata proprio la Fascina a ridimensionare il ruolo della Ronzulli, rimasta presidente dei senatori di, ma “sollevata” dall’incarico di coordinatrice regionale della Lombardia, in un giro di vite ufficialmente attribuito a, ma ...

