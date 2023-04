Berlusconi in condizioni gravi (Di giovedì 6 aprile 2023) Prima notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex premier e leader azzurro, 86 anni, è stato ricoverato di nuovo dopo meno di una settimana dal precedente trasferimento al nosocomio. I medici non hanno diramato bollettini ma ritengono serie le condizioni di salute del Cavaliere. In ospedale i sanitari hanno sottoposto Berlusconi a una serie di controlli, per poi trattenerlo a causa di un affanno respiratorio. Il sospetto è che abbia una polmonite. La quale, a sua volta, potrebbe essere la conseguenza di una leucemia. Ma queste per adesso sono voci non confermate, riporta l’agenzia di stampa Agi. Silvio Berlusconi. Foto Ansa/Fabio FrustaciBollettino medico forse oggi Dopo il ricovero del 5 aprile, dunque, nella mattinata del 6 aprile è possibile che i medici diffondano un ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 aprile 2023) Prima notte in terapia intensiva per Silvioall’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex premier e leader azzurro, 86 anni, è stato ricoverato di nuovo dopo meno di una settimana dal precedente trasferimento al nosocomio. I medici non hanno diramato bollettini ma ritengono serie ledi salute del Cavaliere. In ospedale i sanitari hanno sottopostoa una serie di controlli, per poi trattenerlo a causa di un affanno respiratorio. Il sospetto è che abbia una polmonite. La quale, a sua volta, potrebbe essere la conseguenza di una leucemia. Ma queste per adesso sono voci non confermate, riporta l’agenzia di stampa Agi. Silvio. Foto Ansa/Fabio FrustaciBollettino medico forse oggi Dopo il ricovero del 5 aprile, dunque, nella mattinata del 6 aprile è possibile che i medici diffondano un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - ilfoglio_it : ??Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Raffael… - Adnkronos : ?? #Berlusconi, le condizioni di salute: a quanto si apprende i leader di Fi, si trova ricoverato in terapia intensi… - Barby7114 : @nina_1_7_ La festa fi compleanno di Signorini non ci sarà per le condizioni di salute di Berlusconi - VelvetMagIta : #Berlusconi in condizioni gravi #VelvetMag #Velvet -