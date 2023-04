Berlusconi, il primo bollettino del San Raffaele: “Infezione polmonare, da tempo malato di leucemia” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’Infezione polmonare”. E’ quanto si legge nel bollettino medico dell’ospedale San Raffaele, dove si trova ricoverato l’ex premier, firmato dal professor Alberto Zangrillo e dal professor Fabio Ciceri. “La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’Infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Silvio Berlusconi è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’”. E’ quanto si legge nelmedico dell’ospedale San, dove si trova ricoverato l’ex premier, firmato dal professor Alberto Zangrillo e dal professor Fabio Ciceri. “La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Silvioè portatore damielomonocitica cronica, di cui è stata ...

