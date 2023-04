Berlusconi, il fratello Paolo: “C’è un miglioramento, siamo fiduciosi” (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Italia intera è con il fiato sospeso per le condizioni di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e presidente del Monza, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele a causa di un’infezione polmonare. A fornire gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute dell’ex premier è stato il fratello Paolo all’uscita dall’ospedale: “Sta riposando. siamo più sollevati, c’è un miglioramento. siamo fiduciosi. Abbiamo la consapevolezza che è curato nel migliore dei modi e quindi siamo fiduciosi. Poi c’è il bollettino medico che è stato emesso e spiega tutta la situazione quindi siamo fiduciosi. Anche questa volta mio fratello ne uscirà più forte di prima”. Il figlio Pier ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Italia intera è con il fiato sospeso per le condizioni di Silvio, leader di Forza Italia e presidente del Monza, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele a causa di un’infezione polmonare. A fornire gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute dell’ex premier è stato ilall’uscita dall’ospedale: “Sta riposando.più sollevati, c’è un. Abbiamo la consapevolezza che è curato nel migliore dei modi e quindi. Poi c’è il bollettino medico che è stato emesso e spiega tutta la situazione quindi. Anche questa volta mione uscirà più forte di prima”. Il figlio Pier ...

