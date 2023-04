Berlusconi, il fratello Paolo: C'è miglioramento, siamo fiduciosi (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi "siamo più sollevati, c'è un miglioramento. siamo fiduciosi, anche questa volta mio fratello uscirà più forte di prima". Così Paolo Berlusconi ai giornalisti davanti all'ospedale San ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Silviopiù sollevati, c'è un, anche questa volta miouscirà più forte di prima". Cosìai giornalisti davanti all'ospedale San ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Silvio Berlusconi, la grande paura: respiro affannato e problemi di globuli bianchi. Il fratello Paolo: “È una rocc… - LaVeritaWeb : Silvio Berlusconi portato al San Raffaele per l’infezione: è in terapia intensiva. «Situazione delicata», dicono da… - localteamtv : Milano, Silvio Berlusconi al San Raffaele: la figlia Marina e il fratello Paolo arrivano in ospedale nel primo pome… - Libero_official : 'Mio fratello è curato nel migliore dei modi, questo ci dà delle garanzie. Siamo fiduciosi': #SilvioBerlusconi, le… - ilCoperchio : Italia. Milano. Paolo Berlusconi sulle condizioni di salute del fratello Silvio, ha affermato: «Siamo [...] consa… -