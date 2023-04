Berlusconi | il comunicato del San Raffaele | Leucemia cronica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) "Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologicadi cui Egli è portatore da tempo:mielomonocitica, di cui è stata accertata la persistente fasee l'assenza di caratteristiche evolutive inacuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti". Questo il comunica stampa sulle condizioni di Silvioricoverato al San.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev