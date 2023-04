Berlusconi, il bollettino: «Leucemia da tempo, in terapia intensiva per polmonite» (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare”. Così una nota diffusa dall’Ospedale San Raffaele a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. “L’evento infettivo – prosegue la nota – si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: Leucemia mielomonocitica L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato inper la cura di un’infezione polmonare”. Così una nota diffusa dall’Ospedale San Raffaele a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. “L’evento infettivo – prosegue la nota – si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore damielomonocitica L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

