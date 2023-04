Berlusconi, i figli Marina e Luigi, assieme al fratello Paolo, lasciano il San Raffaele (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo una visita di circa due ore i figli di Silvio Berlusconi, Marina e Luigi, e il fratello Paolo hanno lasciato l'ospedale San Raffaele dove il presidente di Forza Italia è ricoverato da ieri mattina. Arrivati separatamente, hanno lasciato assieme la struttura.<em>Di Andrea Lattanzi</em> Leggi su lastampa (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo una visita di circa due ore idi Silvio, e ilhanno lasciato l'ospedale Sandove il presidente di Forza Italia è ricoverato da ieri mattina. Arrivati separatamente, hanno lasciatola struttura. Di Andrea Lattanzi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - Corriere : Berlusconi, prima notte in terapia intensiva, la preoccupazione della famiglia: in visita tutti i figli - berlusconi : Il voto a Forza Italia è un investimento sul futuro delle vostre famiglie e dei vostri figli: solo un centro-destra… - UnaTecnologia : RT @SkyTG24: Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale, le visite dei figli e dei parenti - LaStampa : Berlusconi, i figli Marina e Luigi, assieme al fratello Paolo, lasciano il San Raffaele -