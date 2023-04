Berlusconi ha la leucemia. Ha già iniziato la chemioterapia (Di giovedì 6 aprile 2023) Il leader di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano, ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva. Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano, ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia La prima somministrazione, secondo quanto riferisce l’Ansa citando fonti mediche, è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili, ma per il momento non è stato ancora diffuso un bollettino medico. Tajani: “Berlusconi ha avuto una notte stabile, tranquilla. Ha chiamato tanti dirigenti di Forza Italia per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Il leader di Forza Italia ed ex premier, Silvio, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano, halaper combattere una forma diche lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva. Silvio, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano, halaper combattere una forma diLa prima somministrazione, secondo quanto riferisce l’Ansa citando fonti mediche, è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili, ma per il momento non è stato ancora diffuso un bollettino medico. Tajani: “ha avuto una notte stabile, tranquilla. Ha chiamato tanti dirigenti di Forza Italia per ...

Berlusconi ricoverato: è grave, ha una leucemia | Iniziata ieri la chemioterapia. Marta Fascina ha passato la... Berlusconi: Locatelli, polmonite compatibile con la leucemia "Il presidente Berlusconi è curato da professionisti di grande valore. La leucemia, se davvero questa è la diagnosi, indebolisce le difese immunitarie e quindi predispone allo sviluppo di patologie ... Silvio Berlusconi e la leucemia: cos'è e come si cura