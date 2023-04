Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per la leucemia. Al San Raffaele arrivano il fratello Paolo e i figli Marina e Luigi (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da ieri mercoledì 5 aprile per una polmonite, probabilmente causata dall’indebolimento delle difese immunitarie. Secondo il Corriere della Sera infatti, l’ex premier avrebbe una leucemia, che sarebbe confermata dalla notizia delle cure chemioterapiche intraprese fin da ieri, come riferito da Ansa. Nel secondo giorno di ricovero, sono tornai a trovarlo in ospedale il fratello Paolo e i figli Marina e Luigi. Ieri è stata una delle giornate più lunghe per Berlusconi, 86 anni, costretto al ricovero in terapia intensiva cardiochirurgica, dopo aver avuto un malore nella sua residenza ad Arcore. La scelta sulla ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Silviohalaal Sandi Milano, dove è ricoverato da ieri mercoledì 5 aprile per una polmonite, probabilmente causata dall’indebolimento delle difese immunitarie. Secondo il Corriere della Sera infatti, l’ex premier avrebbe una, che sarebbe confermata dalla notizia delle cure chemioterapiche intraprese fin da ieri, come riferito da Ansa. Nel secondo giorno di ricovero, sono tornai a trovarlo in ospedale ile i. Ieri è stata una delle giornate più lunghe per, 86 anni, costretto al ricovero in terapia intensiva cardiochirurgica, dopo aver avuto un malore nella sua residenza ad Arcore. La scelta sulla ...

