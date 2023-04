' Berlusconi grave | ipotesi leucemia'

(Di giovedì 6 aprile 2023) MILANO - Silvioè ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan si tratta di un nuovo ricovero, dopo che era stato dimesso il 30 ...

MILANO - Silvioè ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan si tratta di un nuovo ricovero, dopo che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ...- Prima notte di ricovero peral San Raffaele. 'Quadroma ..., la preoccupazione . Le visite in ospedale .e la leucemia, l'indiscrezione. Secondo quanto riferito dal quotidiano,starebbe combattendo contro una...

Una situazione “complessa ma stabile” per Silvio Berlusconi, che è “sempre vigile” mentre i medici stanno provando a ristabilire una corretta ossigenazione del sangue per alleviare lo stress del ...Berlusconi ha trascorso la notte nel reparto di terapia intensiva ... In quell'occasione arrivò in sala operatoria in condizioni gravi e, come ha ammesso lo stesso Zangrillo a intervento concluso, ...