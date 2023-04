Berlusconi è stabile e vigile La telefonata a Tajani | Il paese ha bisogno di noi

(Di giovedì 6 aprile 2023) Le condizioni di Silviosono stazionarie, il Cav. è, non è intubato, anche se la situazione generale rimane complessa. Una notte senza novità allarmanti - lo si è appreso in mattinata in ambienti vicini al Cav. - quella trascorsa nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele (dove era stato ricoverato nella giornata di mercoledì 5 marzo) dal leader di Forza Italia. La: "Ilhadi noi" Questa mattinaha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, ha parlato con il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, con il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Lo ha fatto sapere FI con una nota. "Il ...

'Il paese ha bisogno di noi', ha dettoai vertici del partito a cui ha 'rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia'. '...Ce' un solo leader, non ci sono correnti e correntine, capi e capetti, ha aggiunto Tajani, ricordando chefino allaltro ieri sera ha lavorato attivamente anche alla riorganizzazione ...La situazione rimane complessa maper Silvioricoverato da ieri al San Raffaele. La notte è trascorsa senza novità, l'ex premier è sempre vigile. Lo si apprende in mattinata in ambienti vicini all'ex premier, che ...

Berlusconi stabile e vigile, telefonata con i vertici di Fi - Politica Agenzia ANSA

