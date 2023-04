(Di giovedì 6 aprile 2023) A poco più di 24 ore dal nuovo e improvviso ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano, è statoilmedico che fa luce sulle condizioni di Silvio(QUI IL NOSTRO LIVEBLOG). “Il Presidente Silvio– si legge nelfirmato da Alberto Zangrillo (medico personale dell’ex premier) e Fabio Ciceri – è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologicadi cui Egli è portatore da tempo:, di cui è stata accertata la persistente fasee l'assenza di caratteristiche evolutive in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Berlusconi, Corriere della Sera: “L’ex premier è gravemente malato, affetto da leucemia” @ultimora_pol - ultimora_pol : Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia m… - SkyTG24 : Berlusconi è malato di leucemia mielomonocitica cronica: diffuso il primo bollettino - lucrezia_ilaria : Da persona che lo ha detestato e combattuto politicamente,posso però dire che un Berlusconi gravemente malato, non… - AraberaraTwit : -

approfondimento Da Meloni a Renzi, i messaggi di vicinanza a SilvioFOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Silvioricoverato in ospedale, le visite dei ...Zangrillo:da tempo di leucemia mielomonocitica cronica. In terapia intensiva per infezione polmonare 'Il presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia ..."Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica ...

Berlusconi è malato di leucemia mielomonocitica cronica: diffuso il primo bollettino Sky Tg24

La malattia che ha colpito Silvio Berlusconi è un tumore del sangue: la leucemia mielomonocitica cronica ed è caratterizzata dall’aumento di monociti, un tipo di globuli bianchi. Si sviluppa nel ...(ANSA) - ROMA, 06 APR - Silvio Berlusconi sta seguendo le terapie al San Raffaele e - secondo quanto viene riferito da fonti a lui vicine - è vigile. Nel bollettino medico firmato dal professor ...