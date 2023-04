Berlusconi è da tempo malato di leucemia (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è da tempo malato di leucemia. La conferma arriva dal primo bollettino medico, dopo il ricovero avvenuto ieri al San Raffaele di Milano. “Silvio Berlusconi è affetto da leucemia mielomonocitica cronica” si legge nel bollettino medico firmato dal professor Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere. Zangrillo: “Il Presidente Silvio Berlusconi è affetto da leucemia mielomonocitica cronica ed è in terapia intensiva per un’infezione polmonare” “Il Presidente Silvio Berlusconi – scrivono i professori Zangrillo e Fabio Ciceri – è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio, è dadi. La conferma arriva dal primo bollettino medico, dopo il ricovero avvenuto ieri al San Raffaele di Milano. “Silvioè affetto damielomonocitica cronica” si legge nel bollettino medico firmato dal professor Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere. Zangrillo: “Il Presidente Silvioè affetto damielomonocitica cronica ed è in terapia intensiva per un’infezione polmonare” “Il Presidente Silvio– scrivono i professori Zangrillo e Fabio Ciceri – è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ...

