Berlusconi | diagnosi di leucemia Cominciata la chemioterapia

(Di giovedì 6 aprile 2023) A quanto apprende l’Adnkronos Salute, il leader di Forza Italia Silvio, ricoverato da ieri in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano con una polmonite, avrebbe “una forma di” scoperta “da qualche settimana”, per la quale “ha iniziato i primi trattamenti di”. La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Spesso non si hanno sintomi per un lungo periodo prima della. Come funziona la chemioterapia. La chemioterapia iniziata il 5 aprile daconsiste nel trattamento principale della ..."Il presidenteè curato da professionisti di grande valore. La leucemia, se davvero questa è la, indebolisce le difese immunitarie e quindi predispone allo sviluppo di patologie infettive anche ...Le ultime novità sulle condizioni di salute di Silvio, presidente del Monza, dopo ladi leucemia Il Corriere della Sera, nella sua edizione online, riporta gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvio. Il ...

Silvio Berlusconi potrebbe essere affetto dalla leucemia, un tumore del sangue. Ne esistono diverse forme. Cosa sappiamo su sintomi, cause, cura e sopravvivenza della malattia.