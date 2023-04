Berlusconi, De Luca: “Con lui il senso umano della lotta politica” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minuti Per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi “siamo rattristati tutti quanti. In questi decenni noi abbiamo perduto una cosa che avevano gli esponenti politici che abbiamo criticato e condannato mille volte ma che però avevano una cosa che noi abbiamo perduto: il senso umano della lotta politica”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Abbiamo ridotto – ha detto De Luca – la politica a volgarità, ad aggressioni anche personali, ad accapigliamenti.Io mi sento di rivolgere il migliore augurio all’onorevole Berlusconi di ristabilimento. Pensiamola come vogliamo ma è stata una figura straordinaria della vita ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minuti Per le condizioni di salute di Silvio“siamo rattristati tutti quanti. In questi decenni noi abbiamo perduto una cosa che avevano gli esponenti politici che abbiamo criticato e condannato mille volte ma che però avevano una cosa che noi abbiamo perduto: il”. Lo ha detto il presidenteRegione Campania Vincenzo De. “Abbiamo ridotto – ha detto De– laa volgarità, ad aggressioni anche personali, ad accapigliamenti.Io mi sento di rivolgere il migliore augurio all’onorevoledi ristabilimento. Pensiamola come vogliamo ma è stata una figura straordinariavita ...

