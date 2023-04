Berlusconi, "da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica" (Di giovedì 6 aprile 2023) "Notte tranquilla, le condizioni sono stabili" ha detto ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. "Ho parlato col professor Zangrillo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) "Notte tranquilla, le condizioni sono stabili" ha detto ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. "Ho parlato col professor Zangrillo che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia m… - RaiNews : Problemi ematici per Silvio #Berlusconi, che secondo fonti sanitarie destano grande preoccupazione. Il leader di Fo… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Bollettino medico del #SanRaffaele, #Berlusconi malato di leucemia in terapia intensiva per un’infezione polmonare ??? di A… - ItalyNowadays : Berlusconi stabile e vigile, malato da tempo di leucemia. #Politica - Giuseppe_alari : leucemia mielomonocitica cronica -