Berlusconi | da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica

(Di giovedì 6 aprile 2023) Milano, 06 apr. - (Adnkronos) - "Il presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologicadi cui è portatore da: Cina ha un ruolo di mediatrice "efficace" , dove l'ex premier è ricoverato da ieri. "La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti", prosegue il bollettino firmato dal medico personale Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva del San Raffaele, e da Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia. Sia ...

Leggi anche, il primo bollettino medico: in terapia intensiva per polmonite, soffre dadi leucemia Dopo una fase di chemioterapia , cosiddetta di contenimento, occorre cercare un ...Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'...contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da: ...... Pioli parte da un messaggio rivolto a Silvio, in queste ore ricoverato in terapia ... La questione stadio Il tecnico rossonero è intervenuto anche sul discorso stadio , tema daal ...

"Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica ...