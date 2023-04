Berlusconi: cosa sappiamo del suo stato di salute (Di giovedì 6 aprile 2023) Ha destato preoccupazioni ai suoi sostenitori e ai familiari la notizia del ricovero in Terapia Intensiva di Silvio Berlusconi, presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo amici e parenti l’ex premier ha passato la notte nel reparto in modo vigile e stazionario e non sarebbe intubato. Fa preoccupare però la notizia che ha riportato Il Corriere della Sera: alcune fonti mediche hanno rivelato che Berlusconi potrebbe avere dei problemi ematici che potrebbero complicare il suo stato di salute. Però, il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli, ospite di Non stop news su Rtl 102.5, ha detto che non gli risulta che l’ex premier soffra di leucemia e che il ricovero è stato necessario a causa di “una infezione postuma di qualcosa che già aveva”. ... Leggi su zon (Di giovedì 6 aprile 2023) Ha depreoccupazioni ai suoi sostenitori e ai familiari la notizia del ricovero in Terapia Intensiva di Silvio, presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo amici e parenti l’ex premier ha passato la notte nel reparto in modo vigile e stazionario e non sarebbe intubato. Fa preoccupare però la notizia che ha riportato Il Corriere della Sera: alcune fonti mediche hanno rivelato chepotrebbe avere dei problemi ematici che potrebbero complicare il suodi. Però, il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli, ospite di Non stop news su Rtl 102.5, ha detto che non gli risulta che l’ex premier soffra di leucemia e che il ricovero ènecessario a causa di “una infezione postuma di qualche già aveva”. ...

