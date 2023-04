Berlusconi, Conte”Auspici pronta guarigione,lo aspettiamo in Parlamento” (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “I migliori auspici per una pronta e completa guarigione, confidiamo che si possa riprendere presto e che possa ritornare più in forma di prima in Parlamento e tornare a partecipare così al dibattito politico, dove naturalmente saremo su posizioni distanti. Rivolgo anche un saluto a tutti i suoi familiari, che in queste ore immagino particolarmente preoccupati”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti di Agorà a proposito delle condizioni di Silvio Berlusconi.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “I migliori auspici per unae completa, confidiamo che si possa riprendere presto e che possa ritornare più in forma di prima ine tornare a partecipare così al dibattito politico, dove naturalmente saremo su posizioni distanti. Rivolgo anche un saluto a tutti i suoi familiari, che in queste ore immagino particolarmente preoccupati”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti di Agorà a proposito delle condizioni di Silvio.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

