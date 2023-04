Berlusconi chiama Palazzo Chigi: parla con Meloni e Salvini. Al suo capezzale Galliani, Confalonieri, i figli (Di giovedì 6 aprile 2023) Da Palazzo Chigi al San Raffaele di Milano. Telefonata fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini con Silvio Berlusconi. La presidente del Consiglio ha chiamato il leader di Forza Italia esprimendogli il suo incoraggiamento e facendogli gli auguri di pronta guarigione. In seguito,telefonata a sorpresa durante il Consiglio dei ministri, Berlusconi chiama e parla con la presidente del consiglio Giorgia Meloni e con il vicepremier Matteo Salvini Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 aprile 2023) Daal San Raffaele di Milano. Telefonata fra Giorgiae Matteocon Silvio. La presidente del Consiglio hato il leader di Forza Italia esprimendogli il suo incoraggiamento e facendogli gli auguri di pronta guarigione. In seguito,telefonata a sorpresa durante il Consiglio dei ministri,con la presidente del consiglio Giorgiae con il vicepremier Matteo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ghighi0 : RT @lvogruppo: L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio Berlusconi ed ha 86 anni Men… - rocco_lando : RT @lvogruppo: L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio Berlusconi ed ha 86 anni Men… - infoitsalute : Silvio Berlusconi, il bollettino: “Ha la leucemia e infezione polmonare”. Il fratello Paolo: “Migliora”. Durante il… - infoitinterno : Berlusconi, Salvini gli manda sms e il Cav. lo chiama: 'La telefonata più bella' - ELMAGUARI : RT @Adriano72197026: L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio Berlusconi Mentre Per… -