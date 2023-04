Berlusconi | bollettino medico | Infezione polmonare e leucemia mielomonocitica cronica

(Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - "Il presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'". E' quanto si legge nel primofirmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, sulle condizioni dell'ex premier ricoverato da ieri al San Raffaele. "L'evento infettivo - continua la nota - si inquadra nel contesto di una condizione ematologicadi cui egli è portatore da tempo:, di cui è stata accertata la persistente fasee l'assenza di caratteristiche evolutive inacuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell', un trattamento ...

Come sta Silvio Berlusconi E qual è la malattia che ha colpito l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi, secondo quanto emerso dal bollettino medico firmato dal Prof. Zangrillo, è affetto da ...