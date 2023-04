Berlusconi, bollettino medico: i chiarimenti dal San Raffaele (Di giovedì 6 aprile 2023) Lo stato di salute dell’ex Premier Silvio Berlusconi preoccupano. Ma al momento le sue condizioni sembrano stabili e lui vigile. Ad ogni modo non dovrebbe esserci un comunicato specifico al riguardo. Stando a quanto si è fatto trapelare nell’ambiente ospedaliero del San Raffaele, per ora non sarà emesso alcun bollettino medico sulle condizioni cliniche dell’ex premier. Berlusconi resta al momento in terapia intensiva. In mattinata, a quanto si fa sapere, dopo le visite, Zangrillo potrebbe tuttavia tenere un punto stampa per illustrare le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. I gravi problemi di ossigenazione, che hanno messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio, con pericolo di infezioni, tra cui la polmonite, potrebbero derivare da difficoltà del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) Lo stato di salute dell’ex Premier Silviopreoccupano. Ma al momento le sue condizioni sembrano stabili e lui vigile. Ad ogni modo non dovrebbe esserci un comunicato specifico al riguardo. Stando a quanto si è fatto trapelare nell’ambiente ospedaliero del San, per ora non sarà emesso alcunsulle condizioni cliniche dell’ex premier.resta al momento in terapia intensiva. In mattinata, a quanto si fa sapere, dopo le visite, Zangrillo potrebbe tuttavia tenere un punto stampa per illustrare le condizioni di salute di Silvio. I gravi problemi di ossigenazione, che hanno messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio, con pericolo di infezioni, tra cui la polmonite, potrebbero derivare da difficoltà del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheCarrese : RT @ultimora_pol: Ricovero #Berlusconi, Paolo #Barelli: 'Non posso entrare in merito così specifico ma non mi risulta quello che dicono sul… - LiberoReporter : #Berlusconi , prima notte in ospedale: atteso bollettino in mattinata - - Gaebaldi : Berlusconi, prima notte in ospedale: atteso bollettino in mattinata - - lucasmaz6 : Penso che il primo e ultimo bollettino medico sulle condizioni di Berlusconi sarà quello sul suo decesso - robertopontillo : RT @Agenzia_Ansa: Per il momento non sarà emesso alcun bollettino medico sulle condizioni cliniche di Berlusconi, secondo quanto si è appre… -