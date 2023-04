Berlusconi, Barelli (Forza Italia): “La sua telefonata? Nessun commiato, era lucido. Ha chiesto dei lavori parlamentari” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il presidente” Berlusconi “mi ha chiamato con insistenza e si è preoccupato dei lavori parlamentari, del sostegno al governo e quindi a Giorgia Meloni”. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, che questa mattina ha parlato con il leader di Fi come il coordinatore del partito, Antonio Tajani, e il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. “Delle sue condizioni di salute non mi ha detto nulla e io non mi posso sostituire a valutazioni di carattere medico – ha aggiunto – Ma è stata una telefonata di persona attenta, è una persona che non si è mai risparmiata nelle sue attività e dal fatto stesso che sia entrato nei particolari dei lavori di Aula potete capire che è una persona nelle piene facoltà di intendere. Ovviamente è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il presidente”“mi ha chiamato con insistenza e si è preoccupato dei, del sostegno al governo e quindi a Giorgia Meloni”. Così il capogruppo dialla Camera, Paolo, che questa mattina ha parlato con il leader di Fi come il coordinatore del partito, Antonio Tajani, e il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. “Delle sue condizioni di salute non mi ha detto nulla e io non mi posso sostituire a valutazioni di carattere medico – ha aggiunto – Ma è stata unadi persona attenta, è una persona che non si è mai risparmiata nelle sue attività e dal fatto stesso che sia entrato nei particolari deidi Aula potete capire che è una persona nelle piene facoltà di intendere. Ovviamente è ...

