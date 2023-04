"Berlusconi? Alle 17 si diceva che...": la sconcertante accusa di De Angelis (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato. Il tema del giorno, la notizia che domina il dibattito televisivo. E così del difficile momento del Cavaliere se ne parla anche a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Tra gli ospiti ecco Alessandro De Angelis, il giornalista, il quale si spende in un'analisi della comunicazione dal San Raffaele in questi ultimi due giorni. Un'analisi che finisce, di fatto, con il criticare il leader di Forza Italia e il suo entourage, in barba al momento drammatico. Imbeccato dalla Gruber, De Angelis spiega: "Oggi è stata una giornata molto confusa, frutto anche di una confusione comunicativa. Abbiamo appreso dai giornali della leucemia e abbiamo appreso anche che il ricovero della scorsa settimana non era per controlli di routine", rimarca. "Poi è arrivato uno scarno comunicato del San Raffaele, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvioè ricoverato. Il tema del giorno, la notizia che domina il dibattito televisivo. E così del difficile momento del Cavaliere se ne parla anche a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Tra gli ospiti ecco Alessandro De, il giornalista, il quale si spende in un'analisi della comunicazione dal San Raffaele in questi ultimi due giorni. Un'analisi che finisce, di fatto, con il criticare il leader di Forza Italia e il suo entourage, in barba al momento drammatico. Imbeccato dalla Gruber, Despiega: "Oggi è stata una giornata molto confusa, frutto anche di una confusione comunicativa. Abbiamo appreso dai giornali della leucemia e abbiamo appreso anche che il ricovero della scorsa settimana non era per controlli di routine", rimarca. "Poi è arrivato uno scarno comunicato del San Raffaele, ...

