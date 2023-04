Berlusconi al San Raffaele, il fratello Paolo e l’amico Confalonieri: «Siamo più sollevati: sta meglio di ieri» – Il video (Di giovedì 6 aprile 2023) «Siamo più sollevati, c’è un miglioramento». A dirlo è Paolo Berlusconi, fratello del leader di Forza Italia Silvio, parlando con i cronisti all’uscita dell’ospedale San Raffaele di Milano dove ha fatto visita all’ex premier ricoverato da ieri mercoledì 5 aprile per «la cura di un’infezione polmonare che si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica», si legge nel primo bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Dopo una prima visita in mattinata, il fratello Paolo e i figli Marina e Pier Silvio sono tornati per la seconda volta nella struttura milanese. «Abbiamo la consapevolezza che è curato nel migliore dei modi – ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) «più, c’è un miglioramento». A dirlo èdel leader di Forza Italia Silvio, parlando con i cronisti all’uscita dell’ospedale Sandi Milano dove ha fatto visita all’ex premier ricoverato damercoledì 5 aprile per «la cura di un’infezione polmonare che si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica», si legge nel primo bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Dopo una prima visita in mattinata, ile i figli Marina e Pier Silvio sono tornati per la seconda volta nella struttura milanese. «Abbiamo la consapevolezza che è curato nel migliore dei modi – ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - lucagran : RT @MichaelCuomo7: È durata poco più di 20 minuti la visita di Adriano #Galliani a Silvio Berlusconi al San Raffaele. L’ad del #Monza non h… - vitaindiretta : Silvio Berlusconi affetto da leucemia cronica. L’aggiornamento sulle condizioni del Cavaliere ricoverato al San Raf… -