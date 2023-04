Bentoteca – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 aprile 2023)Via San Calocero, 3 – 20123Tel. 340/8357453 Sito Internet: www..com Tipologia: giapponese Prezzi: piatti da condividere 6/32€, piatti principali 14/40€, dolci 6€ Chiusura: Lunedì; dal Martedì al Giovedì a pranzo OFFERTA Continua a convincerci la proposta giapponese di Yoji Tokuyoshi, chef di questo locale che, da ristorante stellato, si è saputo trasformare in qualcosa di meno formale e più easy, con un menù che ben si adatta anche all’asporto. La carta, pur mantenendo dei classici imperdibili come l’ottimo katsusando di lingua, un delizioso sandwich con lingua di vitello cotta a bassa temperatura e fritta nello stile giapponese, maionese verde, spinaci e cavolo cappuccio, si è arricchita di altri piatti molto interessanti, alcuni dei quali proposti anche in condivisione, come i gustosi carciofi fritti con ...