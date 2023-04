Bella Ramsey sarà la protagonista del film Monstrous Beauty, scritto e diretto da Romola Garai (Di giovedì 6 aprile 2023) Bella Ramsey, giovane star di The Last Of Us, sarà la protagonista del film in costume Monstrous Beauty, scritto e diretto da Romola Garai. Bella Ramsey sarà la protagonista del film Monstrous Beauty, un film in costume che sarà ambientato nell'epoca di Re Carlo II. Il progetto unirà fatti realmente accaduti con altri inventati e le riprese si svolgeranno a partire da settembre. Monstrous Beauty mostrerà Bella Ramsey, attualmente protagonista di The Last Of Us, nel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023), giovane star di The Last Of Us,ladelin costumedaladel, unin costume cheambientato nell'epoca di Re Carlo II. Il progetto unirà fatti realmente accaduti con altri inventati e le riprese si svolgeranno a partire da settembre.mostrerà, attualmentedi The Last Of Us, nel ...

