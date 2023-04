Bella Ma’ termina il 5 maggio e riprende l’11 settembre con la seconda edizione (Di giovedì 6 aprile 2023) Bella Ma': Diaco e Annalisa Minetti E’ appena iniziata la primavera ma già possiamo annunciarvi la prima data di partenza ufficiale della nuova stagione tv 2023/2024. Lunedì 11 settembre 2023 è il giorno che segnerà il ritorno su Rai2 di Bella Ma’ con una seconda edizione (la prima terminerà il 5 maggio per lasciare spazio al Giro di Italia). Ebbene sì, il programma di Pierluigi Diaco è stato già (prevedibilmente) riconfermato. Il talk partito malissimo, per ascolti e contenuti, è riuscito a risalire la china rivoluzionando e semplificando il formato (non che ora sia da Oscar, intendiamoci). Bella Ma’ è diventato così “malleabile” che ieri Diaco si è addirittura collegato con l’inviato del TG2 per le ultime sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Gli ascolti si ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 6 aprile 2023)Ma': Diaco e Annalisa Minetti E’ appena iniziata la primavera ma già possiamo annunciarvi la prima data di partenza ufficiale della nuova stagione tv 2023/2024. Lunedì 112023 è il giorno che segnerà il ritorno su Rai2 diMa’ con una(la prima terminerà il 5per lasciare spazio al Giro di Italia). Ebbene sì, il programma di Pierluigi Diaco è stato già (prevedibilmente) riconfermato. Il talk partito malissimo, per ascolti e contenuti, è riuscito a risalire la china rivoluzionando e semplificando il formato (non che ora sia da Oscar, intendiamoci).Ma’ è diventato così “malleabile” che ieri Diaco si è addirittura collegato con l’inviato del TG2 per le ultime sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Gli ascolti si ...

Buone notizie dal pianeta Osaka: "Torno a gennaio, vincerò altri 8 Slam" ... incalza, il movimento festeggia un'altra bella notizia. Dopo il tentativo, per ora vanificato da ... Proprio quando tutti ma proprio tutti erano convinti che, con un bottino di 450 milioni di dollari, ... A bordo di Nuova Fiat 500: esperienza elettrica e gratuita Inizia la bella stagione, le giornate si allungano, arriva il caldo: la gioia di vivere e la ... e non è solo una questione di business, ma si tratta anche di un piccolo passo in avanti per l'ambiente. ... Poster, "Kill Bill" e telecamere in bella vista: è scattata la Tarantino - mania ... con diversi locali che hanno preparato gadget a tema in bella vista per l' arrivo del regista a ... La serata comincerà alle 20, ma i possessori di biglietto dovranno presentarsi entro le 19.15 (...