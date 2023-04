Bella Hadid segue il salumiere napoletano Donato De Caprio su TikTok | lui le dedica un video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chialoveslou : RT @Iuvsneedy: NON BELLA HADID CHE COMMENTA IL POST DI DONATO IO NON CI POSSO CREDERE MI SENTO MALE - ifch9e : RT @Iuvsneedy: NON BELLA HADID CHE COMMENTA IL POST DI DONATO IO NON CI POSSO CREDERE MI SENTO MALE - satellitegirl__ : Mi sono ordinata la gonna di bella hadid x about you?? - nameis_juicy : RT @Iuvsneedy: NON BELLA HADID CHE COMMENTA IL POST DI DONATO IO NON CI POSSO CREDERE MI SENTO MALE - juIiamartin_ : RT @tommasotyrell: ma perché bella hadid va in giro sempre come una zingara io ti amo però cazzo vestiti meglio -

Leggi anche › Come vestirsi ad aprile 2023 5 outfit passe - partout per lastagione ... Come indossare i colori in primavera secondo Gigi: 3 look infallibili Leggi anche › ...... quasi stropicciata, o Olivia Wilde , al Vanity Fair Oscar party con wavy hair pronti a scivolare lungo la schiena e ancora Olivia Rodrigo e poi, su Instagram in una perfetta versione ...Giocoso e sensuale è anche il nome del best seller di Charlotte Tilbury, Pillow Talk, che ha appena elettocome nuova musa del brand (la modella si unisce all'icona senza tempo Kate Moss ...

Bella Hadid parla dell'infezione causata dalla malattia di Lyme Cosmopolitan

Bella Hadid ha infatti firmato una nuova collezione in collaborazione con About You disponibile a partire dal 5 aprile, sul sito dell'e-commerce. Dopo il grande successo della loro prima partnership, ...La motivazione è da ricercare nell’ascesa della tendenza dell’underwear come nuovo outerwear che è stata sposata da Bella Hadid e Kendall Jenner per le strade di New York e di Los Angeles, così come ...