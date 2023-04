Belen Rodriguez, insulti e folli richieste sotto le sue foto: la madre interviene e la difende (Di giovedì 6 aprile 2023) Belen Rodriguez è tornata di nuovo al centro del gossip e delle polemiche per l’ultima foto pubblicata su Instagram. La showgirl argentina ha deliziato i suoi follower con uno scatto in intimo per pubblicizzare un brand e gli utenti si sono scatenati con like e commenti, alcuni anche poco carini. La folle richiesta (ironica?) di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 6 aprile 2023)è tornata di nuovo al centro del gossip e delle polemiche per l’ultimapubblicata su Instagram. La showgirl argentina ha deliziato i suoi follower con uno scatto in intimo per pubblicizzare un brand e gli utenti si sono scatenati con like e commenti, alcuni anche poco carini. La folle richiesta (ironica?) di L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 0Nadde : @Mauri_0812 @enricoruggeri Continui a non comprare una cosa che in italia non è mai stata in commercio? Minchia che… - Adriancoma9966 : @OrianaGMarzoli Belen Rodriguez ti fa un baffo a te. Attenta che vali tanto non vendere la pelle per troppo poco.… - infoitcultura : La lingerie di Belen Rodriguez, l'intimo da indossare durante le serate di primavera - mymindandme123 : Le continue battute su Belen Rodriguez sinceramente che NOIA cambiate disco #100x100ItaliaSpecial - madd_maddalena : RT @mymindandme123: “ Belen Rodriguez e Stefano de Martino” Ah perché stanno ancora insieme ? Di nuovo ? MORTA #100x100ItaliaSpecial -