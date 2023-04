BEAUTIFUL | TRAME 9-15 APRILE 2023 | DOUGLAS RIVELA A THOMAS CHE BROOKE IN REALTÀ HA BACIATO…

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 6 aprile 2023), anticipazioni edal 9 al 15, della soap americana in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:40. PUNTATA DEL 9è molto preoccupata temendo chepossa raccontare a Ridge, a Steffy e adel bacio che ha visto tra lei e Deacon. Infattilo racconta, ma pensa che la nonna abbia baciato Babbo Natale, per cui Ridge e gli altri lo prendono benevolmente in giro. Grace cerca di capire perché Paris e Zende abbiano un rapporto strano e si sentano liberi di uscire con altre persone. Paris confessa alla madre che Zende stava per chiederle di sposarlo.non riesce a perdonarsi per aver bevuto e per quanto è successo tra lei e ...