Bce, Lane: se previsioni restano valide a maggio giusto alzare tassi (Di giovedì 6 aprile 2023) Se le previsioni formulate dai tecnici della Bce a metà marzo dovessero restare sostanzialmente valide alla riunione del consiglio direttivo di inizio maggio "a quel punto un rialzo dei tassi sarà ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Se leformulate dai tecnici della Bce a metà marzo dovessero restare sostanzialmentealla riunione del consiglio direttivo di inizio"a quel punto un rialzo deisarà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SebastianoDAleo : ???? ???? Osservando che l’inflazione sui generi alimentari si mantiene alta, il capo economista BCE Lane dice di non a… - pachir1 : Zona euro, inflazione alimenti si intensifica ancora - Lane (Bce) - InvestireDaZero : Tensioni banche zona euro si stanno attenuando, Bce alzi tassi - Lane - - classcnbc : La rassegna stampa di Caffè Affari Crescita zero senza il #PNRR; #UBS: ‘call of duty’ per Sergio Ermotti; Lane (Bc… - TarassFeett : RT @MilanoFinanza: Bce, Lane: se le tensioni sul sistema finanziario resteranno contenute i tassi saliranno ancora - MilanoFinanza News htt… -