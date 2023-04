(Di giovedì 6 aprile 2023) L'Italia non solo non hacon il fascismo, ma nemmeno hacon il neo - fascismo e questo è un dato incontrovertibile. "Il rinvio a giudizio dei neofascisti accusati di ...

"Stragi politiche di matrice oramai indiscutibilmente neofascista - prosegue- che hanno condizionato lo sviluppo del Paese. E sulle quali quellaitaliana che non ha mai fatto i conti ...... una vecchia idea di Fratelli d'Italia tornata d'attualità ora che lagoverna il Paese. Il ... Il capogruppo del Pd in commissione Giustizia Alfredoha commentato l'ipocrita presa di ...Sulla stessa linea anche il Pd: "Questa- ironizzano i capigruppo in Commissione giustizia di Camera e Senato Federico Ganassi e Alfredo- è davvero tutto chiacchiere e distintivo. Alla ...

Bazoli (Pd): “La destra non ha mai fatto i conti con le stragi fasciste, come Brescia e Bologna” Globalist.it

Il tema dei bambini in carcere torna ad infiammare il mondo della politica. Sulla questione è intervenuto Alfredo Bazoli del Partito Democratico ...Bazoli (Pd): «Patetico il tentativo del ministro Nordio e di Fratelli d'Italia di rassicurare sul fatto che non si vuole eliminare il reato di tortura. Non si tratta di mere modifiche o correzioni, ma ...