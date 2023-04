Batterie a base di sabbia? Come funziona questa piccola grande rivoluzione

(Di giovedì 6 aprile 2023) L’aumento dei prezzi del gas e la crisi energetica hanno dato un impulso senza precedenti al settore industriale, soprattutto per le aziende che richiedono unaquantità di energia, spingendole a cercare fonti energetiche più convenienti e sostenibili. Fino ad ora, la sfida principale nell’utilizzo delle tecnologie rinnovabili nei processi industriali ad alta temperatura è stata rappresentata dalla difficoltà delle pompe di calore e delleelettrochimiche a raggiungere temperature superiori ai 90 gradi. Il Gruppo Magaldi ha sviluppato un sistema di accumulo di energia rinnovabile chiamato semplicemente “di“, ma dietro questo nome si cela una sofisticata tecnologia che consente di trasformare l’energia instabile generata da fonti fotovoltaiche o eoliche in una fonte termica programmabile ...

Queste batterie prendono il loro nome dal materiale di base utilizzato nella tecnologia, ovvero la sabbia silicea. Questa sabbia è un tipo di materiale che si forma naturalmente dall’erosione dei ...La BYD Seagull, realizzata sulla piattaforma 3.0 dedicata alle vetture elettriche, sarà la prima vettura del brand, secondo carnewschina.com, dotata di batterie al sodio. (ANSA) ...