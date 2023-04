Basket femminile | a Faenza e Moncalieri gara-1 dei playout

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 aprile 2023) Parallelamente alle serie di playoff, anche quelle dihanno preso il via per determinare le tre squadre che si salveranno in questa Serie A1 e, di conseguenza, l’altra che accompagnerà il Brixiain A2. Andiamo a scoprirne i risultati, con i secondi confronti che si giocheranno lunedì 10 e gli eventuali terzi venerdì 14. AKRONOS TECH-GESAM GAS E LUCE LUCCA 80-59 Per l’Akronos vittoria che porta enorme morale, anche in virtù di rotazioni finalmente a buon regime, per Lucca c’è la necessità di ritrovare quell’unità che l’aveva portata a migliorare sensibilmente nella seconda metà di stagione. I primi due quarti risultano equilibrati, ma è il terzo che decide la contesa. Un 29-10 per, questo, che vede in Westbeld una grandissima protagonista e la coppia Mitchell-Tagliamento di rilievo ...