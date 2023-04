Basket | Eurolega | la Virtus Bologna regge tre quarti | poi Valencia scappa e vince

(Di giovedì 6 aprile 2023) Si è conclusa ala sfida valevole per la trentatreesima giornata dell’die in campo gli spagnoli contro laSegafredo. Una partita che non metteva nulla in palio, con entrambe le formazioni ormai fuori dalla corsa playoff, ma entrambe vogliono chiudere al meglio la stagione. Buon avvio diche trova subito due piccoli parziali e va sul 10-4. Faticapalla in mano, qualche pallone perso di troppo, ma quando gli emiliani ritrovano ritmo accorciano subito con Ojeleye e poi impattano con la tripla di Mannion. Si lotta punto a punto ed è il canestro di Mickey a fare la differenza al termine dei primi dieci minuti, con laavanti 17-19. Ancora Mickey dà il +4 agli ospiti, ...

Se le due sconfitte consecutive contro Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes hanno messo fine al sogno playoff della Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo (13-19),occorre onorare l'impegno nelle ultime ...