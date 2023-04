Basket, Eurolega 2023: l’Olimpia Milano ospita il Barcellona nell’ultima partita casalinga della stagione (Di giovedì 6 aprile 2023) l’Olimpia Milano vuole congedarsi nel migliore dei modi dal pubblico del Forum in Eurolega. I meneghini ospitano ad Assago il Barcellona nella penultima giornata della regular season 2022-2023 (palla a due alle ore 20:30), chiudendo poi l’annata continentale la settimana prossima nel derby italiano contro la Virtus Bologna (appuntamento giovedì 13 Aprile alla Segafredo Arena di Bologna, con inizio previsto alle ore 20:30). La squadra di Ettore Messina non ha centrato l’obiettivo play-off ma vuole comunque onorare fino alla fine l’impegno in Europa (14-18 di record), prima di concentrarsi esclusivamente sul Campionato dove si trova attualmente al secondo posto in classifica (34 punti) al pari di Tortona e alle spalle delle V-nere (38 punti. I biancorossi hanno provato a ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023)vuole congedarsi nel migliore dei modi dal pubblico del Forum in. I meneghinino ad Assago ilnella penultima giornataregular season 2022-(palla a due alle ore 20:30), chiudendo poi l’annata continentale la settimana prossima nel derby italiano contro la Virtus Bologna (appuntamento giovedì 13 Aprile alla Segafredo Arena di Bologna, con inizio previsto alle ore 20:30). La squadra di Ettore Messina non ha centrato l’obiettivo play-off ma vuole comunque onorare fino alla fine l’impegno in Europa (14-18 di record), prima di concentrarsi esclusivamente sul Campionato dove si trova attualmente al secondo posto in classifica (34 punti) al pari di Tortona e alle spalle delle V-nere (38 punti. I biancorossi hanno provato a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VincenzoBellom9 : @primusntrpares @LeonrdoBstlfiF1 @MatteoSoragna La Eurolega è merda dilettantistica, non seguo la merda, seguo il basket vero. - FedTurris2 : @Berta_SergiBS Perchè, pur non seguendo, se si adduce l' Eurolega a cardine del buon basket si sta facendo una cosa sbagliata. - planetwin365ita : ??Abbandonato il sogno playoff, alle italiane non resta che togliersi qualche soddisfazione. #VirtusBologna e… - VincenzoBellom9 : @MatteoSoragna Comunque puoi sempre commentare l'Eurolega dove l'applicazione della regola è diversa, certo ci gioc… - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: #EuroLeague #Basket penultimo turno della Regular Season di Eurolega sarà pieno di suspense tra oggi e domani: la Virtu… -