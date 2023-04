Basilicata Coast To Coast film stasera in tv 6 aprile | cast | trama | streaming

(Di giovedì 6 aprile 2023)Toè ilin tv giovedì 62023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVToin tv:La regia è di Rocco Papaleo. Ilè composto da Alessandro Gassmann, Paolo Briguglia, Max Gazzè, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Claudia Potenza, Michela Andreozzi, Antonio Gerardi, Augusto Fornari, Gaetano Amato....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... runsaggio : @redcatontheroof @Seee_lallero @huchukato Ma sono quelli che mangiavano nel film Basilicata coast to coast? -

Scordato Rocco Papaleo al cinema dal 13 aprile Quarta regia per Rocco Papaleo dopoto, Una piccola impresa meridionale e Onda su onda . Anche protagonista nei panni di Orlando, ...Con 'Scordato', Rocco Papaleo torna dietro la macchina da presa per la sua quarta regia, dopo 'To', 'Una Piccola Impresa Meridionale' e 'Onda Su Onda', e in cui dirige Giorgia , al suo debutto nel cinema. Ne sono interpreti anche Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe ...Girato intra Lauria e Maratea, dopo una breve sosta a Salerno, Scordato segna il ritorno di Rocco Papaleo dietro la macchina da presa dopoto, Una piccola impresa ...

Stasera in TV: cosa guardare oggi 6 aprile 2023 Tech Princess

Con “Scordato”, Rocco Papaleo torna dietro la macchina da presa per la sua quarta regia, dopo “Basilicata Coast To Coast”, “Una Piccola Impresa Meridionale” e “Onda Su Onda”, e in cui dirige Giorgia, ...Dove è stato girato Imma Tataranni: location e ambientazione a Matera e in Basilicata. Location Imma Tataranni dove è girato ...